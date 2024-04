A.ISSOCK / ALP / TF1 A.ISSOCK / ALP / TF1 Amri, candidat de l’équipe jaune de « Koh Lanta », a sauvé sa coéquipière Océane lors de l’épisode 9 diffusé le 16 avril 2024.

TÉLÉVISION – Le nom de la 25ème saison de Ko-Lanta n’a jamais aussi bien porté son nom. L’ex-candidat jaune Amri a surpris tout le monde en sortant son collier d’immunité au moment idéal ce mardi 16 avril, lors de la diffusion du 9ème épisode de « Chaussures d’immunité » sur TF1.

Suite à la traditionnelle réunion des ambassadeurs, les équipes rouge et jaune se sont réunies sous un même drapeau : elles sont désormais toutes blanches. Eh bien, pas exactement. Car après avoir vécu 20 jours en deux équipes distinctes, la communion n’est pas encore là.

C’est donc sans surprise que pour l’élimination de la semaine, chaque équipe a travaillé ensemble pour choisir une seule personne du camp adverse. L’enjeu était d’autant plus grand pour les jaunes, arrivés à la réunification numériquement inférieurs (six contre huit) et menacés donc d’être éliminés les uns après les autres par les rouges.

Un festival du collier d’immunité

Les jaunes ont décidé de se liguer contre Léa, peu appréciée dans son équipe et très solide dans les épreuves. Lors de la première épreuve d’immunité individuelle, elle atteint la finale et perd face à Jean, qui est donc protégé lors du conseil.

Côté rouge, c’est l’ex-jaune Océane qui était dans le viseur. Peu mise en avant par les caméras jusqu’alors, elle ne s’est jamais illustrée dans les épreuves sans se mériter. Mais au conseil, leur stratégie a été complètement brisée.

La faute à trois colliers d’immunité. L’une a été révélée par l’ex-rouge Meïssa, qui a décidé de protéger sa coéquipière Cécile. Ensuite, l’ex jaune Pauline a elle aussi dévoilé son collier et a décidé de le garder pour elle. Finalement, Amri sortit le sien qui avait un double pouvoir déterminant : il pouvait se protéger ainsi qu’un autre aventurier. Et il a décidé de sauver… Océane.

«C’était agréable»

Le décompte réalisé par l’animateur Denis Brogniart révèle qu’Océane a obtenu le plus de voix, logique puisque les huit rouges ont voté contre elle. Mais possédant le collier salvateur, c’est la jeune Léa, 22 ans, qui a été éliminée à la surprise générale.

« Les Rouges, saviez-vous qu’Océane serait protégée ? « , » a demandé Léa à ses camarades, qui ont répondu non. Amri se justifie : « Je pensais que les rouges allaient voter au mérite et comme Océane n’était pas au top de sa forme… » Ce qu’il ne dit pas, c’est que le menuisier Sébastien avait discuté avec l’ex-Jean rouge. Ce dernier a révélé que son équipe allait laisser parler le mérite, sans toutefois donner de noms.

En tout cas, le coup de maître d’Amri, qui a jusqu’ici peiné à performer lors des tests, a été félicité par les internautes comme vous pouvez le voir ci-dessous.

« Au début, je voulais protéger un garçon. J’étais persuadé que les rouges allaient éliminer Sébastien, Aurélien ou moi-même car ils ne savaient pas que j’avais un collier. Petit à petit, l’idée fait son chemin et j’ai l’impression que voter pour un garçon, c’est trop gros.»a expliqué Amri à Télé-Loisirs dans une interview publiée après le spectacle.

Il poursuit : « Je me dis qu’une fille est peut-être en danger et j’ai cette intuition de protéger Océane. J’ai toujours fait confiance à mon instinct dans la vie, ce qui m’a beaucoup servi dans mon parcours de sportif de haut niveau. » Tout un flair en effet. « C’était agréable ! Je me dis que mon collier m’a vraiment été utile », se réjouit-il après son coup. Malgré les doutes de certains de ses camarades et de certains internautes, l’assure-t-il, personne ne lui a dit qu’Océane était ciblée par les rouges.

