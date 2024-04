Par Léa Mabilon

Isabelle Adjani et Alain Souchon sortant du concert d’Yves Montand à l’Olympia de Paris. (France, 14 octobre 1981).

Patrice PICOT / Gamma-Rapho via Getty Images



En 1981, l’interprète de Foule sentimentale, marié et père de deux enfants, a vécu une histoire d’amour tumultueuse avec l’actrice. Dans son autobiographie, La vie est théâtre et souvenirslibéré le 11 avril, il revient sur cette période de grande joie et douleur.